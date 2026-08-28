Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 - 42 ÷ 7 + (12 + 9) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 - 42 ÷ 7 + (12 + 9) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 9 = 21
La expresión queda así: 21 × 5 - 42 ÷ 7 + 21 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
21 × 5 = 105 | 42 ÷ 7 = 6 | 21 × 6 = 126
La expresión queda así: 105 - 6 + 126
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
105 - 6 = 99 |
99 + 126 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la concentración: obliga a frenar un instante, mirar la cuenta completa y aplicar una estrategia clara antes de responder.