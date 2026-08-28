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Desafío matemático: pocos logran resolverlo antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 - 42 ÷ 7 + (12 + 9) × 6.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 21 × 5 - 42 ÷ 7 + 21 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 5 = 105 | 42 ÷ 7 = 6 | 21 × 6 = 126

La expresión queda así: 105 - 6 + 126

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 6 = 99 |

99 + 126 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación para resolver sin perder los signos

Resultado final: 225

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego sirve para entrenar la concentración: obliga a frenar un instante, mirar la cuenta completa y aplicar una estrategia clara antes de responder.

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