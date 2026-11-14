Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

10 + 9 = 19 | 25 - 13 = 12

La expresión queda así: 7 × 19 - 3 × 12 + 12

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 19 = 133 | 3 × 12 = 36

La expresión queda así: 133 - 36 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

133 - 36 = 97 |

97 + 12 = ?

Resultado final: 109

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar a tiempo esos atajos que parecen prácticos, pero cambian por completo la respuesta.