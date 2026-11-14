Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 9) - 3 × (25 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 9) - 3 × (25 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 9 = 19 | 25 - 13 = 12
La expresión queda así: 7 × 19 - 3 × 12 + 12
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 19 = 133 | 3 × 12 = 36
La expresión queda así: 133 - 36 + 12
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
133 - 36 = 97 |
97 + 12 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar a tiempo esos atajos que parecen prácticos, pero cambian por completo la respuesta.