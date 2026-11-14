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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (10 + 9) - 3 × (25 - 13) + 12.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

10 + 9 = 19 | 25 - 13 = 12

La expresión queda así: 7 × 19 - 3 × 12 + 12

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en la lectura rápida

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 19 = 133 | 3 × 12 = 36

La expresión queda así: 133 - 36 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

133 - 36 = 97 |

97 + 12 = ?

Resultado final: 109

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y detectar a tiempo esos atajos que parecen prácticos, pero cambian por completo la respuesta.

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