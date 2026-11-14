Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo logras resolverlo?

20 + 5 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 7 × 25 - 7 × 18 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 7 × 18 = 126

La expresión queda así: 175 - 126 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 126 = 49 |

49 + 28 =

Resultado final: 77

El error común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Resolver estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y convertir unos segundos de cálculo en un juego mental entretenido.