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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo logras resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (20 + 5) - 7 × (25 - 7) + 28.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 5 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 7 × 25 - 7 × 18 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 25 = 175 | 7 × 18 = 126

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en los signos

La expresión queda así: 175 - 126 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

175 - 126 = 49 |

49 + 28 =

Resultado final: 77

El error común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Resolver estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y convertir unos segundos de cálculo en un juego mental entretenido.

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