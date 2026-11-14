Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo logras resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (20 + 5) - 7 × (25 - 7) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (20 + 5) - 7 × (25 - 7) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 5 = 25 | 25 - 7 = 18
La expresión queda así: 7 × 25 - 7 × 18 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 25 = 175 | 7 × 18 = 126
La expresión queda así: 175 - 126 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
175 - 126 = 49 |
49 + 28 =
El error común en este reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, sin separar paréntesis, multiplicaciones y operaciones finales. Resolver estos desafíos ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y convertir unos segundos de cálculo en un juego mental entretenido.