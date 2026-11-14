Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y no todos logran resolver

9 × 11 = 99 | 60 - 13 = 47

La expresión queda así: 99 + 9 × 8 - 47 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 8 = 72

La expresión queda así: 99 + 72 - 47 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 72 = 171 |

171 - 47 = 124 |

124 + 24 = ?

Resultado final: 148

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una operación rápida, pero obliga a ordenar la información, sostener la concentración y ejercitar el razonamiento de una manera simple y entretenida.