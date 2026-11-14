Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y no todos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 9 × 8 - (60 - 13) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 9 × 8 - (60 - 13) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 11 = 99 | 60 - 13 = 47
La expresión queda así: 99 + 9 × 8 - 47 + 24
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
9 × 8 = 72
La expresión queda así: 99 + 72 - 47 + 24
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
99 + 72 = 171 |
171 - 47 = 124 |
124 + 24 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una operación rápida, pero obliga a ordenar la información, sostener la concentración y ejercitar el razonamiento de una manera simple y entretenida.