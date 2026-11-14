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Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y no todos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 9 × 8 - (60 - 13) + 24.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 11 = 99 | 60 - 13 = 47

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta para resolver sin mirar la respuesta

La expresión queda así: 99 + 9 × 8 - 47 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 8 = 72

La expresión queda así: 99 + 72 - 47 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 72 = 171 |

171 - 47 = 124 |

124 + 24 = ?

Resultado final: 148

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien: parece una operación rápida, pero obliga a ordenar la información, sostener la concentración y ejercitar el razonamiento de una manera simple y entretenida.

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