Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve antes de los 10 segundos

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 64 + 69 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 69 = 133 |

133 - 20 = ?

Resultado final: 113

El error más común en este tipo de reto es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes los paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, este juego no solo entretiene: también ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.