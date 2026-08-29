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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8 × (20 + 9) - 7 × (22 - 5) + 32.

Leé también Desafío matemático: la cuenta imposible de resolver en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo pone a prueba tu lectura de signos

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 9 = 29 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 8 × 29 - 7 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 29 = 232 | 7 × 17 = 119

La expresión queda así: 232 - 119 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

232 - 119 = 113 |

113 + 32 = (?)

Resultado final: 145

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso estos retos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento lúdico para poner a prueba la agilidad mental.

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