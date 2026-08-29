Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

20 + 9 = 29 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 8 × 29 - 7 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

8 × 29 = 232 | 7 × 17 = 119

La expresión queda así: 232 - 119 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

232 - 119 = 113 |

113 + 32 = (?)

Resultado final: 145

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso estos retos son una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, además de sumar un momento lúdico para poner a prueba la agilidad mental.