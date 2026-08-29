Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 7 × (6 + 13) - 7 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 7 × (6 + 13) - 7 × 5 + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
l final avanzá con las sumas y restas. La diferencia entre hacerlo apurado y hacerlo en orden puede cambiar por completo el resultado.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
6 + 13 = 19
La expresión queda así: 26 + 7 × 19 - 7 × 5 + 35
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 19 = 133 | 7 × 5 = 35
La expresión queda así: 26 + 133 - 35 + 35
Finalmente se opera en orden de aparición.
26 + 133 = 159 |
159 - 35 = 124 |
124 + 35 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es tan útil: entretiene, obliga a frenar un segundo y entrena la agilidad mental con una regla simple pero decisiva.