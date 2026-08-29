Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

6 + 13 = 19

La expresión queda así: 26 + 7 × 19 - 7 × 5 + 35

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 19 = 133 | 7 × 5 = 35

La expresión queda así: 26 + 133 - 35 + 35

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 133 = 159 |

159 - 35 = 124 |

124 + 35 = (?)

Resultado final: 159

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin mirar paréntesis ni multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es tan útil: entretiene, obliga a frenar un segundo y entrena la agilidad mental con una regla simple pero decisiva.