Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

9 + 8 = 17

La expresión queda así: 17² - 8 × 5 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

17² = 289

La expresión queda así: 289 - 8 × 5 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 289 - 40 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

289 - 40 = 249 |

249 + 21 = (?)

Resultado final: 270

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso este juego funciona como una pausa breve para entrenar la concentración: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y comprobar cada paso antes de dar una respuesta.