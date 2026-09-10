Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 8 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 + 8)² - 8 × 5 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
1) Paréntesis
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
9 + 8 = 17
La expresión queda así: 17² - 8 × 5 + 21
2) Potencia
Luego se calcula la potencia.
17² = 289
La expresión queda así: 289 - 8 × 5 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 5 = 40
La expresión queda así: 289 - 40 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
289 - 40 = 249 |
249 + 21 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso este juego funciona como una pausa breve para entrenar la concentración: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y comprobar cada paso antes de dar una respuesta.