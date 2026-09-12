Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 9 × 4 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 9 × 4 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 6 = 14
La expresión queda así: 14² - 9 × 4 + 27
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 9 × 4 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 4 = 36
La expresión queda así: 196 - 36 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 36 = 160 |
160 + 27 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es avanzar de corrido sin distinguir qué operación tiene prioridad. Por eso, además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y dinámica.