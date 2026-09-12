Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

8 + 6 = 14

La expresión queda así: 14² - 9 × 4 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 9 × 4 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 4 = 36

La expresión queda así: 196 - 36 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 36 = 160 |

160 + 27 = (?)

Resultado final: 187

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es avanzar de corrido sin distinguir qué operación tiene prioridad. Por eso, además de entretener, estos desafíos ayudan a entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y dinámica.