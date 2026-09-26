Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 11² + 7 × 15 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

11² = 121

La expresión queda así: 121 + 7 × 15 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 15 = 105

La expresión queda así: 121 + 105 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

121 + 105 = 226 |

226 - 35 = (?)

Resultado final: 191

El error común en este tipo de desafío aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, cada símbolo marca un orden distinto y respetarlo cambia por completo el camino de resolución. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar, observar y decidir qué operación corresponde hacer primero.