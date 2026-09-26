Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (10 + 5) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11² + 7 × (10 + 5) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 5 = 15
La expresión queda así: 11² + 7 × 15 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
11² = 121
La expresión queda así: 121 + 7 × 15 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 15 = 105
La expresión queda así: 121 + 105 - 35
4) Sumas y restas
Se termina operando de izquierda a derecha.
121 + 105 = 226 |
226 - 35 = (?)
El error común en este tipo de desafío aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, cada símbolo marca un orden distinto y respetarlo cambia por completo el camino de resolución. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar, observar y decidir qué operación corresponde hacer primero.