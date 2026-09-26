Desafío matemático: muy pocos lo resuelven antes de los 10 segundos

24 + 5 = 29

La expresión queda así: 29 × 5 - 16 ÷ 4 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

29 × 5 = 145 | 16 ÷ 4 = 4

La expresión queda así: 145 - 4 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

145 - 4 = 141 |

141 + 29 = (?)

Resultado final: 170

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos atajos mentales que pueden cambiar por completo una respuesta.