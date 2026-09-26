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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 8 × 5 - (45 - 13) + 36.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar este reto sin perder los signos?

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 10 = 160 | 45 - 13 = 32

La expresión queda así: 160 + 8 × 5 - 32 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 160 + 40 - 32 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

160 + 40 = 200 |

200 - 32 = 168 |

168 + 36 = (?)

Resultado final: 204

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino de la cuenta.

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