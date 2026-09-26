Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

16 × 10 = 160 | 45 - 13 = 32

La expresión queda así: 160 + 8 × 5 - 32 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 160 + 40 - 32 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

160 + 40 = 200 |

200 - 32 = 168 |

168 + 36 = (?)

Resultado final: 204

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino de la cuenta.