Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 8 × 5 - (45 - 13) + 36.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (16 × 10) + 8 × 5 - (45 - 13) + 36.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
16 × 10 = 160 | 45 - 13 = 32
La expresión queda así: 160 + 8 × 5 - 32 + 36
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
8 × 5 = 40
La expresión queda así: 160 + 40 - 32 + 36
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
160 + 40 = 200 |
200 - 32 = 168 |
168 + 36 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y aplicar una regla sencilla que cambia por completo el camino de la cuenta.