Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 27 × 6 + 15 + 11 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 6 = 162

La expresión queda así: 162 + 15 + 11 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

162 + 15 = 177 |

177 + 11 = 188 |

188 - 21 = 167 |

167 + 35 = (?)

Resultado final: 202

El error común en esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o la multiplicación, el recorrido cambia y la respuesta también. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar atención, memoria de reglas básicas y pensamiento ordenado, todo en apenas unos segundos.