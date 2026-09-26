Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 15 + 11 - (16 + 5) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 15 + 11 - (16 + 5) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 27 × 6 + 15 + 11 - 21 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 6 = 162
La expresión queda así: 162 + 15 + 11 - 21 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
162 + 15 = 177 |
177 + 11 = 188 |
188 - 21 = 167 |
167 + 35 = (?)
El error común en esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o la multiplicación, el recorrido cambia y la respuesta también. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar atención, memoria de reglas básicas y pensamiento ordenado, todo en apenas unos segundos.