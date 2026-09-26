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Desafío matemático: la sencilla cuenta que confunde a muchos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 6 + 15 + 11 - (16 + 5) + 35.

Leé también Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 27 × 6 + 15 + 11 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 6 = 162

La expresión queda así: 162 + 15 + 11 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

162 + 15 = 177 |

177 + 11 = 188 |

188 - 21 = 167 |

167 + 35 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés descifrar esta operación antes de seguir leyendo?

Resultado final: 202

El error común en esta cuenta está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis o la multiplicación, el recorrido cambia y la respuesta también. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar atención, memoria de reglas básicas y pensamiento ordenado, todo en apenas unos segundos.

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