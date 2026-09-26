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Daniel Hadad reveló cómo fueron los últimos días de Oscar González Oro y quién lo encontró sin vida

En medio de la profunda tristeza por la muerte de Oscar González Oro, su descubridor y amigo Daniel Hadad echó luz sobre cómo fueron las últimas horas del locutor tras un largo padecimiento recluido en Punta del Este.

26 sept 2026, 14:11
Daniel Hadad reveló cómo fueron los últimos días de Oscar González Oro y quién lo encontró sin vida

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Daniel Hadad reveló cómo fueron los últimos días de Oscar González Oro y quién lo encontró sin vida

La muerte de Oscar González Oro generó una profunda conmoción en el mundo de los medios. A los 74 años, el reconocido periodista y conductor falleció este viernes 25 de septiembre en su casa de Punta del Este, Uruguay, donde se había instalado desde el comienzo de la pandemia, en 2020.

Su partida se produjo pocos días después de la muerte de Chiche Gelblung, otra figura histórica de la comunicación argentina. Durante los últimos años, González Oro había mantenido un perfil sumamente reservado respecto de su estado de salud y había elegido alejarse de la exposición pública mientras atravesaba una enfermedad irreversible.

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“El Negro”, como lo llamaban cariñosamente en el medio, había decidido instalarse en Uruguay y mantenerse lejos de las luces de Buenos Aires. De esa manera, buscaba preservar la imagen que sus queridos oyentes habían construido durante años, especialmente quienes lo siguieron durante su exitoso paso por Radio 10, donde estuvo al frente de El oro y el moro durante 15 años.

Así, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Daniel Hadad, descubridor y amigo personal del conductor, brindó detalles sobre cómo fueron sus últimas horas. El creador de Radio 10 reveló que una de las enfermeras que lo asistían durante el turno de la mañana fue quien lo encontró sin vida en su vivienda de Punta del Este.

“Esta mañana nos despertamos con la noticia de su muerte. La enfermera del turno mañana fue la que vio que ya no estaba más. Oscar pasó a otro lugar y nos deja un montón de recuerdos”, expresó Hadad durante una entrevista con Mediodía Noticias, por El Trece.

Con el paso del tiempo, el cuadro de salud de González Oro se había vuelto cada vez más complejo. Según contó su amigo, durante los últimos meses la enfermedad había afectado seriamente su movilidad y el conductor atravesaba una etapa particularmente difícil. “En los últimos años se fue a Uruguay, él estaba atravesado por una enfermedad compleja y en los últimos meses fue realmente difícil. Le imposibilitaba moverse, se caía seguido, fue feo el final”, relató Daniel Hadad al recordar los últimos tiempos del periodista.

Además, el empresario contó que Oscar González Oro había tomado la decisión de evitar los encuentros con sus amigos porque no quería que lo vieran en franco deterioro. Incluso les había pedido expresamente que conservaran otra imagen de él.

“Ya a los amigos no quería vernos, decía: ‘No me vean así, guarden otra imagen’. A veces le hacíamos caso, a veces no”, recordó Hadad sobre el pedido que el conductor había realizado tiempo atrás.

Finalmente, al despedir a quien fuera una de las voces más reconocidas de la radio argentina, Daniel Hadad destacó no solo su trayectoria profesional, sino también la sensibilidad que había detrás del personaje que durante décadas conquistó a sus oyentes. Se fue un gran tipo. Mucha gente lo conoció como el personaje que era genial en la radio, un tipo que es de las últimas revoluciones de la radio, pero detrás de ese personaje había una persona, con una sensibilidad muy especial, sentenció.

Cómo Daniel Hadad descubrió a Oscar González Oro y lo llevó a Radio 10

Oscar González Oro fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina y tuvo en Daniel Hadad a una figura clave para consolidar su carrera. El fundador de Radio 10 lo descubrió cuando escuchaba Tarde pero temprano, el ciclo que el conductor realizaba de madrugada en Radio Del Plata.

A Hadad le llamó la atención la manera en que González Oro se vinculaba con los oyentes. Su capacidad para escuchar, acompañar y mantener conversaciones profundas durante la madrugada le permitió advertir que detrás de esa voz había un comunicador con un magnetismo especial. “La voz del Negro es una voz única”, recordó tiempo después.

El primer acercamiento se produjo en 1996, cuando Hadad comenzaba a darle forma al proyecto de Radio 10. A través de Hugo Ferrer, responsable periodístico de la emisora, organizó una reunión con el conductor en el bar Tolón. Allí, González Oro habló de su futuro y recordó una frase que le había dicho Héctor Larrea: “Vas a ser el Larrea del 2000”.

La propuesta implicaba un cambio rotundo: dejar la madrugada y pasar a la segunda mañana. “En vez de tres de la mañana vas a empezar a las nueve”, le planteó Hadad.

El 4 de enero de 1999 debutó El oro y el moro. El programa rápidamente se transformó en un éxito y llevó a Radio 10 al primer lugar de audiencia. Así, el conductor que acompañaba a los oyentes durante la madrugada se convirtió en una de las figuras centrales de la radio argentina con un programa que se mantuvo líder al aire durante 15 años hasta 2014, cuando ante la venta de la radio González Oro le puso punto final a su etapa en la AM 710.

     

 

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