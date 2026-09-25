Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 4 - 45 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 4 - 45 ÷ 9 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 25 × 4 - 45 ÷ 9 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
25 × 4 = 100 | 45 ÷ 9 = 5
La expresión queda así: 100 - 5 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
100 - 5 = 95 |
95 + 37 = (?)
El error más común en este tipo de reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles tanto para las cuentas cotidianas como para mantener la mente activa.