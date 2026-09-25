Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 4 - 45 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 4 = 100 | 45 ÷ 9 = 5

La expresión queda así: 100 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

100 - 5 = 95 |

95 + 37 = (?)

Resultado final: 132

El error más común en este tipo de reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles tanto para las cuentas cotidianas como para mantener la mente activa.