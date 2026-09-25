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Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 13) × 4 - 45 ÷ 9 + 37.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema depende de el método

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 13 = 25

La expresión queda así: 25 × 4 - 45 ÷ 9 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

25 × 4 = 100 | 45 ÷ 9 = 5

La expresión queda así: 100 - 5 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

100 - 5 = 95 |

95 + 37 = (?)

Resultado final: 132

El error más común en este tipo de reto es resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se suma o se resta antes de tiempo, el resultado cambia. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles, tres habilidades útiles tanto para las cuentas cotidianas como para mantener la mente activa.

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