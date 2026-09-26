Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 4 × (10 + 11) - 9 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 4 × (10 + 11) - 9 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
10 + 11 = 21
La expresión queda así: 39 + 4 × 21 - 9 × 3 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 21 = 84 | 9 × 3 = 27
La expresión queda así: 39 + 84 - 27 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 84 = 123 |
123 - 27 = 96 |
96 + 25 = (?)
El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se dejan las multiplicaciones para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y comprobar cómo una cuenta sencilla puede cambiar por completo si se altera la prioridad de las operaciones.