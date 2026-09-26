Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

10 + 11 = 21

La expresión queda así: 39 + 4 × 21 - 9 × 3 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 21 = 84 | 9 × 3 = 27

La expresión queda así: 39 + 84 - 27 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 84 = 123 |

123 - 27 = 96 |

96 + 25 = (?)

Resultado final: 121

El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se dejan las multiplicaciones para el final. Este tipo de juego matemático sirve para entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y comprobar cómo una cuenta sencilla puede cambiar por completo si se altera la prioridad de las operaciones.