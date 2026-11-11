Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

14 × 8 = 112 | 30 - 7 = 23

La expresión queda así: 112 + 9 × 7 - 23 + 24

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

9 × 7 = 63

La expresión queda así: 112 + 63 - 23 + 24

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

112 + 63 = 175 |

175 - 23 = 152 |

152 + 24 = ?

Resultado final: 176

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y comprobar si la primera intuición realmente era correcta.