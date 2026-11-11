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La muerte de Marcos Camino de Los Palmeras: cómo fueron sus últimas horas y quién lo encontró en su estudio

Marcos Camino, histórico acordeonista del grupo de cumbia Los Palmeras, murió el martes a los 76 años y trascendieron los detalles de sus últimas horas.

11 nov 2026, 08:50
La muerte de Marcos Camino de Los Palmeras: cómo fueron sus últimas horas y quién lo encontró en su estudio

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La muerte de Marcos Camino de Los Palmeras: cómo fueron sus últimas horas y quién lo encontró en su estudio

La muerte de Marcos Camino de Los Palmeras: cómo fueron sus últimas horas y quién lo encontró en su estudio

Marcos Camino, acordeonista y uno de los fundadores del histórico grupo de cumbia Los Palmeras, murió el martes 10 de noviembre en Santa Fe a los 76 años. La triste noticia se conoció en horas de la tarde y generó una enorme conmoción en todo el mundo musical y del espectáculo.

En el programa Primicias Ya (América TV) se profundizaron sobre los primeros detalles que se conocieron del deceso del querido artista, quien fue encontrado sin vida dentro de su estudio de grabación ubicado en el barrio Candioti Norte.

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Marina Calabró explicó que se trató de un suicidio y el músico fue encontrado por un familiar directo: "De acuerdo a las pericias policiales se suicidó Marcos Camino, lo encontraron en su estudio de grabación. Ya hay un parte oficial: se habla de un suicidio por ahorcamiento. Es un suboficial que se hizo presente en el lugar y se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana", indicó.

La conductora amplió sobre los primeros datos que trascendieron: "El parte dice que habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento y asimismo refirió que no mantenía contacto con el masculino desde el mediodía debido a que este habría concurrido a un control médico".

"Se aguarda la intervención de la policía científica para llevar adelante las tareas de rigor pero fue encontrado por familiares directos en este estudio de grabación", cerró Calabró tras el doloroso anuncio de la muerte de Marcos Camino.

Dónde será el último adiós a Marcos Camino

Desde la cuenta oficial del grupo Los Palmeras se informó que el último adiós a Marcos Camino será este miércoles de 14 a 18 horas en la sala 3 de la casa velatoria Sentir de Santa Fe.

"Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor. Gracias por acompañar con respeto y cariño", indicaron en el posteo.

     

 

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