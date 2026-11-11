La muerte de Marcos Camino de Los Palmeras: cómo fueron sus últimas horas y quién lo encontró en su estudio

"Se aguarda la intervención de la policía científica para llevar adelante las tareas de rigor pero fue encontrado por familiares directos en este estudio de grabación", cerró Calabró tras el doloroso anuncio de la muerte de Marcos Camino.

Dónde será el último adiós a Marcos Camino

Desde la cuenta oficial del grupo Los Palmeras se informó que el último adiós a Marcos Camino será este miércoles de 14 a 18 horas en la sala 3 de la casa velatoria Sentir de Santa Fe.

"Acompañamos a familiares, amigos y seres queridos de Marcos en este momento de profundo dolor. Gracias por acompañar con respeto y cariño", indicaron en el posteo.