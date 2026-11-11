Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 16 × 6 + 21 + 13 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

16 × 6 = 96

La expresión queda así: 96 + 21 + 13 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

96 + 21 = 117 |

117 + 13 = 130 |

130 - 21 = 109 |

109 + 35 = ?

Resultado final: 144

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar PEMDAS y detectar en pocos segundos dónde puede esconderse la trampa de una cuenta que, a simple vista, parece más sencilla de lo que realmente es.