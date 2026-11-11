Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 6 + 21 + 13 - (14 + 7) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 16 × 6 + 21 + 13 - (14 + 7) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 16 × 6 + 21 + 13 - 21 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
16 × 6 = 96
La expresión queda así: 96 + 21 + 13 - 21 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
96 + 21 = 117 |
117 + 13 = 130 |
130 - 21 = 109 |
109 + 35 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si cada operación tuviera la misma prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar PEMDAS y detectar en pocos segundos dónde puede esconderse la trampa de una cuenta que, a simple vista, parece más sencilla de lo que realmente es.