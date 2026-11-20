14 + 7 = 21 | 25 - 13 = 12

La expresión queda así: 4 × 21 - 6 × 12 + 12

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 21 = 84 | 6 × 12 = 72

La expresión queda así: 84 - 72 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

84 - 72 = 12 |

12 + 12 = ?

Resultado final: 24

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, detenerse unos segundos ayuda a ordenar la cuenta, evitar tropiezos y entrenar la agilidad mental de una manera entretenida.