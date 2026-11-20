El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 7) - 6 × (25 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 7) - 6 × (25 - 13) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 7 = 21 | 25 - 13 = 12
La expresión queda así: 4 × 21 - 6 × 12 + 12
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 21 = 84 | 6 × 12 = 72
La expresión queda así: 84 - 72 + 12
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
84 - 72 = 12 |
12 + 12 = ?
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, detenerse unos segundos ayuda a ordenar la cuenta, evitar tropiezos y entrenar la agilidad mental de una manera entretenida.