14 + 5 = 19 | 22 - 11 = 11

La expresión queda así: 5 × 19 - 5 × 11 + 12

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 19 = 95 | 5 × 11 = 55

La expresión queda así: 95 - 55 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

95 - 55 = 40 |

40 + 12 = ?

Resultado final: 52

El error común en este tipo de reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma o resta antes de tiempo, cambia por completo el camino de la cuenta. Por eso, estos juegos son una manera entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.