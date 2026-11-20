El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 5) - 5 × (22 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 5) - 5 × (22 - 11) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 5 = 19 | 22 - 11 = 11
La expresión queda así: 5 × 19 - 5 × 11 + 12
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 19 = 95 | 5 × 11 = 55
La expresión queda así: 95 - 55 + 12
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
95 - 55 = 40 |
40 + 12 = ?
El error común en este tipo de reto está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien suma o resta antes de tiempo, cambia por completo el camino de la cuenta. Por eso, estos juegos son una manera entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasan reglas básicas de cálculo.