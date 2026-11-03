José Luis Gioia sufrió un ACV en plena grabación de Menem: estuvo en coma y lucha por salir adelante

Qué le pasó a José Luis Gioia

Tras descomopensarse en las grabaciones de la segunda temporada de la serie Menem, José Luis Gioia fue internado y el fin de semana recibió el alta médica.

"Ingresó con un ACV isquémico y la verdad que estuvo muy grave, en coma y con asistencia respiratoria, lo contamos ahora porque ya está mejor y ya recibió el alta", explicó Leone en el ciclo radial.

La periodista indicó que el actor, acompañado de cerca por su familia, superó esa complicada situación de salud y fue traslalado a otra clínica tras recibir el alta.

"Estuvo aproximadamente una semana en coma, el 17 lo empezaron a despertar y respondió bien a los estímulos. El día 30 recibió el alta y está haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla", agregó la periodista sobre la salud de José Luis Gioia. Tras dos semanas internado, el actor realiza trabajos de rehabilitación en la Clínica Alcla.

El actor y exparticipante de MasterChef Celebrity en 2021, donde fue el primer eliminado de aquella edición del reality, formaba parte de elenco de la serie de Prime Video que reconstruye la vida del expresidente Carlos Saúl Menem.