Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 7² + 5 × 19 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 5 × 19 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

5 × 19 = 95

La expresión queda así: 49 + 95 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 95 = 144 |

144 - 35 = (?)

Resultado final: 109

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños atajos que pueden cambiar por completo una respuesta.