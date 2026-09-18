Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 5 × (12 + 7) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 5 × (12 + 7) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 7² + 5 × 19 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 5 × 19 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
5 × 19 = 95
La expresión queda así: 49 + 95 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 95 = 144 |
144 - 35 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego resulta ideal para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esos pequeños atajos que pueden cambiar por completo una respuesta.