Ángel de Brito destapó la postura de la familia de Tini Stoessel sobre su romance con Young Miko

Además, por entonces Tini había sorprendido con una transformación radical de su imagen. La cantante llevó el pelo muy corto y posteriormente apareció con rastas, un cambio que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Al recordar aquella etapa, Ángel de Brito aportó información sobre el lugar que habría ocupado Young Miko dentro de la familia de Tini. “Tuvieron un romance que no fue tan público… Young Miko estaba integrada a la familia, me dijeron. Buen vínculo con el hermano, con la mamá, con el padre, que la querían, que era amorosa. Compartieron cenas, que en algún momento convivieron, que se prestaron cosas, que hubo regalos de por medio”, detalló.

Pero la revelación no terminó allí. Porque De Brito también contó un particular episodio relacionado con uno de los regalos que la cantante puertorriqueña habría hecho durante aquel período.

“Por ejemplo, una cartera que le vi a la mamá de Tini. Me dijeron que esa cartera, que es Valentino, se la regaló Young Miko a Mariana en su momento”, explicó el periodista. Según la información que recibió, aquel accesorio tendría un valor aproximado de dos mil dólares.

En tanto, después de que sus compañeras de panel debatieran sobre aquella relación, Ángel de Brito aportó otro dato que descartaría una supuesta pelea entre Tini y sus padres por el romance con Young Miko. “Me dicen que nunca discutió ni la madre, ni el padre por Young Miko con Tini. Habrán discutido por otras cosas”, sentenció el conductor de LAM.

De esta manera, el periodista dejó al descubierto detalles de una relación que habría durado apenas algo más de un año, pero que, según su información, habría alcanzado un nivel de cercanía con la familia Stoessel mucho mayor al que se conocía hasta ahora.

Cuál fue el detalle que sorprendió al filtrarse la invitación a la boda de Tini Stoessely Rodrigo de Paul

La cuenta regresiva para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya comenzó y, mientras crece la expectativa por la celebración, un nuevo detalle quedó en el centro de todas las miradas. Este jueves se filtró la que sería la invitación digital del esperado casamiento.

La participación, que fue difundida en televisión, tiene un diseño delicado en tonos claros y azules y lleva una particular frase de bienvenida: “Los esperamos con mucho amor”.

El encargado de mostrarla fue Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece). Allí, el periodista reveló además cuál habría sido uno de los detalles elegidos especialmente por Tini para la estética de la invitación.

“Es una flor azul que eligió Tini, una peonía”, explicó Méndez al referirse al diseño. Y agregó sobre el significado de la elección: “Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”.

De acuerdo con la información que se conoció en el programa, la boda estaría programada para el sábado 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. La celebración contaría, según esta versión, con alrededor de 300 invitados.

Entre los nombres que formarían parte de la lista aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, dos de las figuras destacadas que serían convocadas al evento.

Sin embargo, hubo otro dato que generó especial repercusión. Según contó Méndez, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de la cantante, no habrían sido invitados. Tampoco estaría incluido Francisco Stoessel, hermano de Tini, pese a que se suponía que ambos mantenían una buena relación.

Por el momento, estos detalles fueron difundidos en televisión y ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul confirmaron públicamente la información sobre la celebración y sus invitados.