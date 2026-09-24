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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 7 × (10 + 7) - 6 × 7 + 40.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los paréntesis

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad. Por eso, el primer movimiento consiste en resolver esa parte antes de multiplicar o combinar el resto de los términos.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 39 + 7 × 17 - 6 × 7 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones. En esta instancia es clave no sumar 39 con 7 ni restar antes de tiempo, porque esas operaciones todavía no tienen prioridad.

7 × 17 = 119 | 6 × 7 = 42

La expresión queda así: 39 + 119 - 42 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición. Una vez que ya no quedan paréntesis ni multiplicaciones pendientes, la cuenta puede resolverse de izquierda a derecha sin saltear ningún término.

39 + 119 = 158 |

158 - 42 = 116 |

116 + 40 = (?)

Resultado final: 156

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el cálculo mental y reforzar una regla básica que vuelve mucho más claros los problemas con varias operaciones.

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