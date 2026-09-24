Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad. Por eso, el primer movimiento consiste en resolver esa parte antes de multiplicar o combinar el resto de los términos.

10 + 7 = 17

La expresión queda así: 39 + 7 × 17 - 6 × 7 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones. En esta instancia es clave no sumar 39 con 7 ni restar antes de tiempo, porque esas operaciones todavía no tienen prioridad.

7 × 17 = 119 | 6 × 7 = 42

La expresión queda así: 39 + 119 - 42 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición. Una vez que ya no quedan paréntesis ni multiplicaciones pendientes, la cuenta puede resolverse de izquierda a derecha sin saltear ningún término.

39 + 119 = 158 |

158 - 42 = 116 |

116 + 40 = (?)

Resultado final: 156

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, ordenar el cálculo mental y reforzar una regla básica que vuelve mucho más claros los problemas con varias operaciones.