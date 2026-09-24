- Desafío matemático: ¿podés encontrar el resultado sin usar calculadora?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 21 + 13 - (8 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 21 + 13 - (8 + 13) + 44.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 13 = 21
La expresión queda así: 18 × 11 + 21 + 13 - 21 + 44
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
18 × 11 = 198
La expresión queda así: 198 + 21 + 13 - 21 + 44
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
198 + 21 = 219 |
219 + 13 = 232 |
232 - 21 = 211 |
211 + 44 = (?)
El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar PEMDAS de una manera simple y entretenida.