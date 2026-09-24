- Desafío matemático: ¿podés encontrar el resultado sin usar calculadora?

8 + 13 = 21

La expresión queda así: 18 × 11 + 21 + 13 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 21 + 13 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 21 = 219 |

219 + 13 = 232 |

232 - 21 = 211 |

211 + 44 = (?)

Resultado final: 255

El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar PEMDAS de una manera simple y entretenida.