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- Desafío matemático: ¿podés encontrar el resultado sin usar calculadora?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 × 11 + 21 + 13 - (8 + 13) + 44.

Leé también Desafío matemático: pocos logran resolverlo sin equivocarse
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

8 + 13 = 21

La expresión queda así: 18 × 11 + 21 + 13 - 21 + 44

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

18 × 11 = 198

La expresión queda así: 198 + 21 + 13 - 21 + 44

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

198 + 21 = 219 |

219 + 13 = 232 |

232 - 21 = 211 |

211 + 44 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés resolver este desafío sin mirar la respuesta?

Resultado final: 255

El error más frecuente aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación se deja para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y practicar PEMDAS de una manera simple y entretenida.

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