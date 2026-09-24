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Graves acusaciones contra el novio de Charlotte Caniggia: presunta estafa y aislamiento familiar

Después de más de siete años juntos, sorprendió que Roberto Storino no apareciera en Gran Hermano para apoyar a Charlotte Caniggia. Ahora en LAM revelaron detalles de la interna familiar.

24 sept 2026, 09:37
Graves acusaciones contra el novio de Charlotte Caniggia: presunta estafa y aislamiento familiar

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Desde hace más de siete años, Charlotte Caniggia está de novia con Roberto Storino Landi, con quien, según contó la propia influencer en LAM, proyecta casarse y convertirse próximamente en mamá. Pero mientras la pareja atraviesa este momento de planes a futuro, en las últimas horas aparecieron fuertes versiones sobre la dinámica de la relación y una denuncia contra el empresario por una presunta estafa.

La situación fue expuesta en el programa de Ángel de Brito, donde Pepe Ochoa contó detalles sobre las dudas que existirían dentro del círculo cercano de Charlotte. “El entorno de Charlotte piensa que este señor la tiene cercada. Empezó a tener distancia de su hermano y su mamá, además del problema de base”, aseguró el panelista en LAM, por la pantalla de América TV.

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En ese contexto, también se habló de la supuesta influencia que Roberto tendría sobre las cuestiones laborales de su pareja. “Roberto sería quien le maneja la agenda”, señalaron en el programa luego de que un productor intentara comunicarse directamente con Charlotte. Según explicaron, fue Storino Landi quien respondió el llamado, estableció las condiciones para realizar la entrevista y no quiso brindar el número telefónico de su novia.

Pero las versiones fueron todavía más lejos. Desde LAM indicaron que personas pertenecientes al entorno de Charlotte habrían manifestado que Roberto también tendría injerencia sobre el dinero de la influencer. “El mismo círculo de Charlotte contó que él le manejaría el dinero y ella no tendría injerencia en sus finanzas. Estas personas también contaron que Roberto tendría malos manejos con terceros”, explicaron al aire.

Las dudas también alcanzaron a la actividad laboral de Roberto Storino Landi. Tiempo atrás, él mismo había contado que era empresario del rubro automotor y que desarrollaba sus actividades entre Buenos Aires y Miami. Además, había trascendido que tendría inversiones relacionadas con el tratamiento de residuos en Pilar. Sin embargo, según lo expuesto en LAM, dentro del entorno de Charlotte existirían interrogantes respecto de su actividad concreta y se preguntan “de qué vive”.

A raíz de esta situación, el programa de Ángel de Brito logró hablar con un hombre que asegura haber tenido un conflicto con Roberto después de comprarle un automóvil usado durante la pandemia. De acuerdo con su relato, el vehículo habría acumulado una importante cantidad de multas.

“Cuando se lo dije, me vendieron que lo transfiera igual porque él lo iba a resolver. Cinco años después, estamos así”, contó el denunciante durante la entrevista con LAM.

El hombre también relató los intentos que realizó para comunicarse con Storino Landi luego de lo ocurrido. Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. La verdad que yo confié. Es una mala persona, porque por lo menos puede hablar, hay formas de comunicarse. Tiene como tres números”, sostuvo.

Además, apuntó directamente contra la actividad comercial que tendría Roberto y afirmó: “Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos”.

En medio de todas estas versiones, Charlotte Caniggia fue consultada por LAM y se refirió brevemente a la situación. La influencer aseguró que no estaba al tanto de la denuncia contra su pareja y afirmó que Roberto Storino Landi nunca le había comentado nada al respecto.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi: siete años de amor, escándalos y polémicas

La relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi es una de las historias de amor más mediáticas y turbulentas del espectáculo argentino. Desde que se conocieron hace más de siete años, presentados por el manager de ella, Fabián Esperón, la pareja transitó idas y vueltas, reconciliaciones y escándalos que no pasaron desapercibidos para los medios.

Los primeros años de noviazgo se caracterizaron por un perfil bajo: se mudaron juntos rápidamente y optaron por alejarse de la exposición constante. Sin embargo, en 2022 su vínculo atravesó la crisis más fuerte. Según trascendió en varios programas, Charlotte habría sido infiel con Ian Hachmann, amigo cercano de la pareja, y Roberto la habría descubierto “infraganti”. El episodio generó una separación ruidosa y un distanciamiento que pareció definitivo.

A principios de 2023, los mismos medios que hablaron de ruptura confirmaron la reconciliación. Charlotte y Roberto volvieron a estar juntos y, con el tiempo, la relación ganó estabilidad. Para 2025, después de seis años de convivencia intermitente, la influencer confesó su deseo de ser mamá y, a fines de ese año, anunciaron planes de boda tras siete años de noviazgo.

Pero las polémicas no tardaron en reaparecer. En 2026, tras el paso de Charlotte por Gran Hermano, Roberto quedó en el centro de fuertes acusaciones: lo señalaron de presunta estafa, de manejar el dinero de la mediática y de aislarla de su familia.

     

 

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