Graves acusaciones contra el novio de Charlotte Caniggia: presunta estafa y aislamiento familiar

Las dudas también alcanzaron a la actividad laboral de Roberto Storino Landi. Tiempo atrás, él mismo había contado que era empresario del rubro automotor y que desarrollaba sus actividades entre Buenos Aires y Miami. Además, había trascendido que tendría inversiones relacionadas con el tratamiento de residuos en Pilar. Sin embargo, según lo expuesto en LAM, dentro del entorno de Charlotte existirían interrogantes respecto de su actividad concreta y se preguntan “de qué vive”.

A raíz de esta situación, el programa de Ángel de Brito logró hablar con un hombre que asegura haber tenido un conflicto con Roberto después de comprarle un automóvil usado durante la pandemia. De acuerdo con su relato, el vehículo habría acumulado una importante cantidad de multas.

“Cuando se lo dije, me vendieron que lo transfiera igual porque él lo iba a resolver. Cinco años después, estamos así”, contó el denunciante durante la entrevista con LAM.

El hombre también relató los intentos que realizó para comunicarse con Storino Landi luego de lo ocurrido. “Lo llamé mil veces, le mandé mensajes, pero nunca me contestó. La verdad que yo confié. Es una mala persona, porque por lo menos puede hablar, hay formas de comunicarse. Tiene como tres números”, sostuvo.

Además, apuntó directamente contra la actividad comercial que tendría Roberto y afirmó: “Él vende coches de otros, no hace otra cosa, es un pasa manos”.

En medio de todas estas versiones, Charlotte Caniggia fue consultada por LAM y se refirió brevemente a la situación. La influencer aseguró que no estaba al tanto de la denuncia contra su pareja y afirmó que Roberto Storino Landi nunca le había comentado nada al respecto.

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi: siete años de amor, escándalos y polémicas

La relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi es una de las historias de amor más mediáticas y turbulentas del espectáculo argentino. Desde que se conocieron hace más de siete años, presentados por el manager de ella, Fabián Esperón, la pareja transitó idas y vueltas, reconciliaciones y escándalos que no pasaron desapercibidos para los medios.

Los primeros años de noviazgo se caracterizaron por un perfil bajo: se mudaron juntos rápidamente y optaron por alejarse de la exposición constante. Sin embargo, en 2022 su vínculo atravesó la crisis más fuerte. Según trascendió en varios programas, Charlotte habría sido infiel con Ian Hachmann, amigo cercano de la pareja, y Roberto la habría descubierto “infraganti”. El episodio generó una separación ruidosa y un distanciamiento que pareció definitivo.

A principios de 2023, los mismos medios que hablaron de ruptura confirmaron la reconciliación. Charlotte y Roberto volvieron a estar juntos y, con el tiempo, la relación ganó estabilidad. Para 2025, después de seis años de convivencia intermitente, la influencer confesó su deseo de ser mamá y, a fines de ese año, anunciaron planes de boda tras siete años de noviazgo.

Pero las polémicas no tardaron en reaparecer. En 2026, tras el paso de Charlotte por Gran Hermano, Roberto quedó en el centro de fuertes acusaciones: lo señalaron de presunta estafa, de manejar el dinero de la mediática y de aislarla de su familia.