12 + 7 = 19

La expresión queda así: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + 19 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

15 × 9 = 135 | 27 ÷ 3 = 9 | 19 × 5 = 95

La expresión queda así: 135 - 9 + 95

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

135 - 9 = 126 |

126 + 95 = ?

Resultado final: 221

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.