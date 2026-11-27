El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + (12 + 7) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + (12 + 7) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 15 × 9 - 27 ÷ 3 + 19 × 5
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
15 × 9 = 135 | 27 ÷ 3 = 9 | 19 × 5 = 95
La expresión queda así: 135 - 9 + 95
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
135 - 9 = 126 |
126 + 95 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.