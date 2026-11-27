10 + 7 = 17

La expresión queda así: 27 × 8 + 24 + 23 - 17 + 22

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

27 × 8 = 216

La expresión queda así: 216 + 24 + 23 - 17 + 22

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

216 + 24 = 240 |

240 + 23 = 263 |

263 - 17 = 246 |

246 + 22 = ?

Resultado final: 268

El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, mirar con calma los signos y respetar el orden correcto vale más que apurarse. Además de entretener, estos desafíos ayudan a ejercitar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental con una práctica breve y cotidiana.