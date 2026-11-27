El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 8 + 24 + 23 - (10 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 27 × 8 + 24 + 23 - (10 + 7) + 22.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 27 × 8 + 24 + 23 - 17 + 22
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
27 × 8 = 216
La expresión queda así: 216 + 24 + 23 - 17 + 22
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
216 + 24 = 240 |
240 + 23 = 263 |
263 - 17 = 246 |
246 + 22 = ?
El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este tipo de juego, mirar con calma los signos y respetar el orden correcto vale más que apurarse. Además de entretener, estos desafíos ayudan a ejercitar la concentración, la memoria de trabajo y la agilidad mental con una práctica breve y cotidiana.