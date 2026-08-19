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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés llegar al resultado correcto?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 4)² - 5 × 7 + 21.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 4 = 10

La expresión queda así: 10² - 5 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 5 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 100 - 35 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 35 = 65 |

65 + 21 = ¿?)

Resultado final: 86

La trampa más habitual está en resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin revisar qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas de matemática y detectar errores que, a simple vista, pasan inadvertidos.

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