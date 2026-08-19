Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés llegar al resultado correcto?

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 4 = 10

La expresión queda así: 10² - 5 × 7 + 21

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

10² = 100

La expresión queda así: 100 - 5 × 7 + 21

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 100 - 35 + 21

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

100 - 35 = 65 |

65 + 21 = ¿?)

Resultado final: 86

La trampa más habitual está en resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin revisar qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas de matemática y detectar errores que, a simple vista, pasan inadvertidos.