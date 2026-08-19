Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés llegar al resultado correcto?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 4)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 4)² - 5 × 7 + 21.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 4 = 10
La expresión queda así: 10² - 5 × 7 + 21
Luego se calcula la potencia.
10² = 100
La expresión queda así: 100 - 5 × 7 + 21
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 100 - 35 + 21
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
100 - 35 = 65 |
65 + 21 = ¿?)
La trampa más habitual está en resolver por impulso y avanzar de izquierda a derecha sin revisar qué operación tiene prioridad. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas de matemática y detectar errores que, a simple vista, pasan inadvertidos.