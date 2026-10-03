Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

6 + 13 = 19

La expresión queda así: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + 19 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 4 = 68 | 30 ÷ 5 = 6 | 19 × 2 = 38

La expresión queda así: 68 - 6 + 38

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

68 - 6 = 62 |

62 + 38 = (?)

Resultado final: 100

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener ágil el cálculo mental. La próxima vez, la estrategia es simple: frenar un segundo, mirar los signos y respetar el orden.