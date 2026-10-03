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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + (6 + 13) × 2.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

6 + 13 = 19

La expresión queda así: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + 19 × 2

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en los signos

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 4 = 68 | 30 ÷ 5 = 6 | 19 × 2 = 38

La expresión queda así: 68 - 6 + 38

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

68 - 6 = 62 |

62 + 38 = (?)

Resultado final: 100

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener ágil el cálculo mental. La próxima vez, la estrategia es simple: frenar un segundo, mirar los signos y respetar el orden.

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