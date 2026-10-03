Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo podés resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + (6 + 13) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + (6 + 13) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
6 + 13 = 19
La expresión queda así: 17 × 4 - 30 ÷ 5 + 19 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 4 = 68 | 30 ÷ 5 = 6 | 19 × 2 = 38
La expresión queda así: 68 - 6 + 38
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
68 - 6 = 62 |
62 + 38 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza de manera automática. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mantener ágil el cálculo mental. La próxima vez, la estrategia es simple: frenar un segundo, mirar los signos y respetar el orden.