Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (16 + 13) - 7 × (22 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (16 + 13) - 7 × (22 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 13 = 29 | 22 - 7 = 15
La expresión queda así: 3 × 29 - 7 × 15 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
3 × 29 = 87 | 7 × 15 = 105
La expresión queda así: 87 - 105 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
87 - 105 = -18 |
-18 + 32 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con números.