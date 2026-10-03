Desafío matemático: la cuenta parece sencilla, pero muchos cometen un error frecuente

16 + 13 = 29 | 22 - 7 = 15

La expresión queda así: 3 × 29 - 7 × 15 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 29 = 87 | 7 × 15 = 105

La expresión queda así: 87 - 105 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

87 - 105 = -18 |

-18 + 32 = (?)

Resultado final: 14

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto es una buena forma de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se juega con números.