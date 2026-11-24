Las críticas han destacado el carisma de Lichota, quien ya interpretó a un cirujano en la película polaca “El curandero”. Si bien la trama convence con sus conflictos médicos, algunas reseñas señalan ciertas inconsistencias en la evolución de las historias personales de los personajes secundarios. La serie profundiza en la psique de un profesional que debe reconstruir su vida, enfrentando las consecuencias de sus actos y la posibilidad de una segunda oportunidad.

El reparto de Anestesia cuenta con Leszek Lichota en el rol protagónico de Dawid azarz, acompañado por Karolina Gruszka como Basia azarz, Aleksandra Popawska como Jagoda Wilk, Dorota Kolak como Wanda Kott, Masza Wgrocka como Ada Dbrowska, Krzysztof Stelmaszyk como Leszek Kott, Marcin Czarnik como Jan Kozie y Filip Kowalewicz como Franek azarz. Juntos, dan vida a un drama hospitalario que mantiene la tensión y la intriga a lo largo de sus ocho episodios, explorando tanto los dilemas éticos de la medicina como las complejidades humanas de quienes la ejercen.



