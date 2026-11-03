Desafío matemático: evitá el error más común que muchos cometen

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 7 × (8 + 5) - 4 × 5 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 7 × (8 + 5) - 4 × 5 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 5 = 13
La expresión queda así: 22 + 7 × 13 - 4 × 5 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 13 = 91 | 4 × 5 = 20
La expresión queda así: 22 + 91 - 20 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 91 = 113 |
113 - 20 = 93 |
93 + 20 = ?
El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar de corrido. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento lúdico: obliga a frenar, observar la estructura de la operación y aplicar el orden correcto antes de responder.