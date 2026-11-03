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Desafío matemático: evitá el error más común que muchos cometen

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 7 × (8 + 5) - 4 × 5 + 20.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

8 + 5 = 13

La expresión queda así: 22 + 7 × 13 - 4 × 5 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 13 = 91 | 4 × 5 = 20

La expresión queda así: 22 + 91 - 20 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 91 = 113 |

113 - 20 = 93 |

93 + 20 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos no se resuelve de un vistazo

Resultado final: 113

El error común en este tipo de juego es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y avanzar de corrido. Por eso, este reto funciona como un buen entrenamiento lúdico: obliga a frenar, observar la estructura de la operación y aplicar el orden correcto antes de responder.

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