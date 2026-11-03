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Con algo de vergüenza, Marta Fort confesó cuánto dinero gastó en un mes y dejó a todos en shock

La influencer sorprendió con una confesión sobre sus gastos que despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Aquí, la cifra que Marta Fort reconoció haber despilfarrado en un mes.

3 nov 2026, 10:52
Con algo de vergüenza, Marta Fort confesó cuánto dinero gastó en un mes y dejó a todos en shock

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La cifra que reveló Marta Fort sobre sus gastos mensuales generó sorpresa y una catarata de reacciones en las redes sociales. La hija del recordado Ricardo Fort contó cuál fue la suma más elevada que llegó a desembolsar en apenas 30 días y, aunque intentó esquivar la pregunta, terminó dando un número que dejó a todos con la boca abierta. “Fue despilfarrar”, reconoció al recordar ese particular momento de su economía personal.

La confesión se produjo durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo que encabeza en Blender, donde la joven mantuvo una charla con el influencer Mernuel. En ese contexto, la heredera del empresario chocolatero habló sobre sus hábitos de consumo y dejó en evidencia que, cuando se trata de darse ciertos gustos, no siempre parece poner límites a sus gastos.

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No es la primera vez que Marta deja entrever que disfruta de una vida en la que puede permitirse determinados lujos. Sin embargo, esta vez fue un paso más allá y se animó a ponerle una cifra concreta a uno de los meses en los que más dinero gastó.

En un primer momento, la joven intentó evitar dar precisiones sobre el monto. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, comentó, dejando en claro que se trataba de una suma más que considerable para el común de los ciudadanos. Pero Mernuel insistió para conocer el dato exacto y finalmente consiguió que la participante de MasterChef Celebrity revelara el número que tenía guardado.

“Seis cifras. 100 mil dólares”, lanzó Marta Fort, sin demasiadas vueltas. La respuesta generó todavía más sorpresa en su compañero, quien no pareció quedar del todo convencido con la explicación y deslizó que esperaba escuchar una cantidad incluso mayor. “Podría haber sido más fuerte todavía”, comentó. Y enseguida redobló la apuesta con una frase que puso en duda la sinceridad de la joven: “De hecho, no te creo. Para mí es más”.

Ante la desconfianza de Mernuel, Marta decidió explicar a qué tipo de desembolsos se refería y aclaró que no estaba incluyendo compras extraordinarias, como la adquisición de un vehículo. “No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, detalló.

La aclaración terminó de dimensionar el alcance de la confesión y dejó aún más sorprendido al influencer, que reaccionó con una contundente conclusión: “Ah, ok, entonces es muchísimo”.

Como era de esperarse, las declaraciones de la hija de Ricardo Fort no tardaron en repercutir en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor, asombro y comparaciones sobre sus propias posibilidades económicas.

Entre los comentarios que más llamaron la atención aparecieron frases como “Con eso vivo tres vidas”, “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla” y “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares”. También hubo quienes aprovecharon la oportunidad para hacerle un particular pedido a la joven: “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas”.

Así, una charla distendida terminó convirtiéndose en una de las confesiones económicas más comentadas de Marta Fort, quien puso sobre la mesa una cifra impactante al hablar de sus gastos personales y volvió a generar repercusiones por su particular relación con el dinero.

Cuál es el participante que le tiró onda a Marta Fort en MasterChef Celebrity

Un inesperado intercambio en las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó al descubierto una situación sentimental que involucra a Marta Fort y Nazareno Casero. Todo ocurrió durante una de las preparaciones del certamen, cuando Damián Betular advirtió un particular gesto del actor hacia su compañera y no pudo evitar indagar sobre el vínculo entre ambos.

La situación comenzó cuando Nazareno se acercó a la estación de Marta para prestarle tahini, un ingrediente que necesitaba para continuar con su plato. "Por el respeto y el cariño que te tengo te entrego esto, aquí", expresó el participante mientras le alcanzaba el producto.

Atento a la escena, Betular aprovechó para destacar la actitud del actor y, de paso, preguntarle a la hija de Ricardo Fort por su situación amorosa. "Yo no sé cómo no está soltero la verdad, porque eso es un candidatazo. ¿Vos seguís de novia?", quiso saber el pastelero.

Sin embargo, la respuesta de Marta abrió una puerta inesperada. "Sí, igual tiroteamos un poco", reconoció, despertando inmediatamente la curiosidad de Damián, que quiso asegurarse de haber entendido bien: "¿Tirotean?".

Lejos de retractarse, la joven explicó que entre ellos hubo cierto acercamiento, aunque nunca llegó a concretarse. "En su momento. No pequé pero ya hubo tiroteos, back and forth, ¿viste?", contó.

Sorprendido por la revelación, Betular prefirió no profundizar: "No quiero preguntar más nada". Pero Marta todavía tenía algo para decir y lanzó una picante observación sobre la lentitud de Nazareno: "Lo mismo que ustedes le critican de que es muy lento, también fue muy lento acá".

Mientras tanto, el actor sospechó que era el protagonista de la charla y comentó: "Tengo caliente las orejas, están hablando de mí".

     

 

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