Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 26 + 8 × 25 - 7 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

8 × 25 = 200 | 7 × 7 = 49

La expresión queda así: 26 + 200 - 49 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

26 + 200 = 226 |

226 - 49 = 177 |

177 + 15 = ?

Resultado final: 192

El error común en este tipo de problema aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.