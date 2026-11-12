Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (16 + 9) - 7 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 26 + 8 × (16 + 9) - 7 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 26 + 8 × 25 - 7 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
8 × 25 = 200 | 7 × 7 = 49
La expresión queda así: 26 + 200 - 49 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
26 + 200 = 226 |
226 - 49 = 177 |
177 + 15 = ?
El error común en este tipo de problema aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, estos juegos son una buena forma de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.