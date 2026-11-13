Nuevo escándalo en la grabación de PH Podemos Hablar con Daniela Celis: "Me descolocó y mi cara..."

"La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso. Fui a disfrutar del momento, muy entregada a la situación, a darlo todo, y en el careo ella me hace esta pregunta, que no sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No sabía cómo seguir la situación, entiendo que estaban grabando... Y bueno, fue eso”, continuó firme sobre lo sucedido ante la pregunta de Robles.

Qué le dijo la producción y Andy Kusnetzoff a Daniela Celis

Daniela Celis indicó que intentó llevar adelante la situación ante esa pregunta por su ex Thiago Medina que había pedido expresamente que no se tocara ese tema en la grabación de PH Podemos Hablar.

“Van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó, respondí su pregunta general y siento que ella me vio un poco a mí y me hizo otra pregunta arriba de esa pregunta y terminé respondiendo en general", aseguró.

En ese sentido, contó que tanto la producción como el conductor se acercaron a hablarle: "Después de eso la producción me pide disculpas y Andy también se acercó y me pidió disculpas por la situación y él me dijo que no sabía nada lo que iba a preguntar Rocío, que salió en el momento”.

"Acepto las disculpas y entiendo que eso puede pasar. Yo cuando le hice la pregunta a ella nadie me dijo esto sí o esto no. Elijo creer y confiar, yo estaba medio enojada en el momento", explicó Pestañela.

Y cerró lamentándose por lo ocurrido: "Es una pena porque el programa estaba lindo, emotivo y con muchas historias de vida y fue un momento que me bajón un poco la energía porque no esperaba esa situación".