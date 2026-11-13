El provocador gesto de Martín Migueles tras la denuncia de Mauro Icardi por amenazas

A través de sus historias de Instagram, Martín Migueles compartió una imagen que no pasó inadvertida y dejó en evidencia un detalle romántico. Se trataba de una taza de café cuya espuma llevaba escritos dos nombres: el suyo y el de la mediática.

De esta manera, el empresario dio una nueva señal de que, pese al delicado escenario judicial que se abrió tras la denuncia de Mauro Icardi, continúa acompañando a su pareja y apostando a la relación.

Por su parte, Wanda Nara también buscó dejar las polémicas de lado y disfrutar de la velada. La conductora compartió la noche junto a su novio, su hija mayor y su mamá, en un evento que llegó en medio de días especialmente convulsionados para su entorno familiar.

Cuál fue la picante amenaza de Martín Migueles a Mauro Icardi frente a la policía

El escándalo entre Mauro Icardi y Martín Migueles sumó un nuevo y explosivo capítulo tras la difusión de un video que muestra el tenso enfrentamiento que protagonizaron ambos en la casa del futbolista, el viernes pasado. Las imágenes, que salieron a la luz este jueves, dejaron al descubierto el fuerte cruce verbal que mantuvieron frente a varios efectivos policiales.

El material fue presentado en DDM (América TV) y registra el momento en que el actual novio de Wanda Nara encara al delantero y le plantea si habría reaccionado de la misma manera en su lugar. La respuesta de Icardi no tardó en llegar y dio inicio a un intercambio cargado de tensión.

“Vos harías lo mismo, ¿o no?”, le preguntó Migueles. El futbolista, lejos de retroceder, contestó: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.

Sin embargo, la situación escaló cuando el empresario le exigió respeto y lanzó una serie de advertencias. “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”, disparó.

Ante semejante amenaza, Icardi atinó a responder: “Pará, pará…”. Pero Migueles insistió: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.

En paralelo a la repercusión que generaron las imágenes, el delantero se presentó durante la mañana del jueves en la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea sobre el episodio ocurrido con su hija, que motivó una denuncia de Wanda Nara.

A la salida, su abogado, Francisco Oneto, explicó que su representado “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”. Además, fue contundente al rechazar cualquier tipo de agresión hacia la menor: “No hubo agresiones hacia su hija” y “están negadas las agresiones”.

De acuerdo con lo expuesto por el letrado, Icardi sostuvo que aquella noche no sucedió nada fuera de una discusión porque la nena quería asistir a una juntada y él no le había dado permiso. También confirmó que presentaron distintas pruebas, entre ellas videos.

Mientras la causa continúa su curso, la defensa insiste en que el relato de la menor presenta inconsistencias y aguarda los resultados del nuevo reconocimiento médico ordenado. Por el momento, no existe una resolución judicial y siguen sobre la mesa las distintas versiones de los involucrados.