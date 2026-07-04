El desafío matemático que parece simple, pero muchos erran el resultado

Dentro del paréntesis hay una potencia:

2² = 2 × 2 = 4

La expresión queda:

12 x 3 ÷ 2 + (4 + 12)

Paso 2: Resolver la suma dentro del paréntesis

Ahora se resuelve la operación restante del paréntesis:

4 + 12 = 16

La expresión queda simplificada a:

12 x 3 ÷ 2 + 16

Paso 3: Multiplicación y división de izquierda a derecha

Ahora se resuelven las operaciones en orden de aparición:

12 x 3 = 36

36 ÷ 2 = 18

La expresión queda:

18 + 16

Paso 4: Suma final

18 + 16 =

Resultado final: 34

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.