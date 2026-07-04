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El desafío matemático que parece simple, pero muchos erran el resultado

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

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El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS

El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 12 x 3 ÷ 2 + (2² + 12).

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Desafpio matemático: la consigna consiste en resolver correctamente 22 × 11 - 10 + (3² + 81).

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Resolución del desafío matemático 12 x 3 ÷ 2 + (2² + 12)

Paso 1: Resolver la potencia dentro del paréntesis

Dentro del paréntesis hay una potencia:

  • 2² = 2 × 2 = 4

La expresión queda:

12 x 3 ÷ 2 + (4 + 12)

Paso 2: Resolver la suma dentro del paréntesis

Ahora se resuelve la operación restante del paréntesis:

  • 4 + 12 = 16

La expresión queda simplificada a:

12 x 3 ÷ 2 + 16

Paso 3: Multiplicación y división de izquierda a derecha

Ahora se resuelven las operaciones en orden de aparición:

  • 12 x 3 = 36
  • 36 ÷ 2 = 18

La expresión queda:

18 + 16

Paso 4: Suma final

  • 18 + 16 =

Resultado final: 34

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

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