El desafío matemático que parece simple, pero muchos erran el resultado

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 12 x 3 ÷ 2 + (2² + 12).
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, que establece el orden correcto de las operaciones: primero los paréntesis, luego los exponentes, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas y restas.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 12 x 3 ÷ 2 + (2² + 12).
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Paso 1: Resolver la potencia dentro del paréntesis
Dentro del paréntesis hay una potencia:
La expresión queda:
12 x 3 ÷ 2 + (4 + 12)
Paso 2: Resolver la suma dentro del paréntesis
Ahora se resuelve la operación restante del paréntesis:
La expresión queda simplificada a:
12 x 3 ÷ 2 + 16
Paso 3: Multiplicación y división de izquierda a derecha
Ahora se resuelven las operaciones en orden de aparición:
La expresión queda:
18 + 16
Paso 4: Suma final
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.