10 + 7 = 17 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 5 × 17 - 3 × 17 + 16

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 17 = 85 | 3 × 17 = 51

La expresión queda así: 85 - 51 + 16

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

85 - 51 = 34 |

34 + 16 = ?

Resultado final: 50

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas pequeñas trampas visuales que pueden cambiar toda la cuenta.