El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (10 + 7) - 3 × (22 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (10 + 7) - 3 × (22 - 5) + 16.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
10 + 7 = 17 | 22 - 5 = 17
La expresión queda así: 5 × 17 - 3 × 17 + 16
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 17 = 85 | 3 × 17 = 51
La expresión queda así: 85 - 51 + 16
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
85 - 51 = 34 |
34 + 16 = ?
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y detectar esas pequeñas trampas visuales que pueden cambiar toda la cuenta.