Cuáles son las siete provincias bajo alerta por tormentas

El reporte meteorológico señala que las tormentas afectarán distintas regiones del norte, el Litoral y la provincia de Buenos Aires.

Las provincias comprendidas en el informe son:

Misiones: tormentas durante toda la jornada, con sectores bajo alerta naranja.

Corrientes: tormentas durante la mañana y la tarde, con alerta naranja en el extremo noreste.

Formosa: alerta amarilla durante la mañana y la tarde.

Chaco: tormentas previstas principalmente para la mañana.

Santa Fe: advertencias por tormentas durante las primeras horas del día.

Entre Ríos: condiciones inestables y alerta amarilla durante la mañana.

Buenos Aires: alerta amarilla en sectores de la provincia durante la tarde y la noche, sin incluir al AMBA.

Las advertencias no necesariamente abarcan la totalidad del territorio de cada provincia. Por ese motivo, el SMN recomienda consultar el mapa actualizado para conocer los departamentos y localidades alcanzados.

Alerta naranja en Misiones y Corrientes

La mayor preocupación se concentra en Misiones y el noreste correntino, donde el nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y las actividades cotidianas. En estas regiones podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas, acompañadas por:

Ráfagas de viento superiores a los 90 km/h.

Precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros.

Granizo de diferentes tamaños.

Frecuente actividad eléctrica.

Lluvias intensas en períodos breves.

Las precipitaciones podrían superar los valores previstos en algunas localidades, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y otras complicaciones.

El organismo meteorológico recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras se desarrollen las tormentas.

Tormentas en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias al AMBA

Aunque no rige una alerta meteorológica para el AMBA, el pronóstico anticipa una jornada inestable para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad. La probabilidad de lluvias se ubicará entre el 40% y el 70% durante buena parte del día.

Hacia la noche se prevén chaparrones, con una disminución de las probabilidades de precipitación a valores de entre el 10% y el 40%. La temperatura en la Ciudad oscilará entre 20°C de mínima y 25°C de máxima.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires

El pronóstico anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

Sábado 21 de noviembre: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados.

Domingo 22 de noviembre: las condiciones serían más estables, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura oscilaría entre los 16°C y los 27°C.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

Frente a las alertas vigentes, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir durante las tormentas, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Cerrar puertas y ventanas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda, siempre que pueda hacerse de forma segura.

No circular por calles anegadas ni atravesar sectores inundados.

Buscar refugio en construcciones cerradas si la tormenta comienza mientras se está al aire libre.

Mantener los celulares cargados y contar con elementos básicos de emergencia.

Las autoridades también aconsejan seguir las comunicaciones de Defensa Civil y los organismos locales, especialmente ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.