Cuáles son las siete provincias bajo alerta por tormentas
El reporte meteorológico señala que las tormentas afectarán distintas regiones del norte, el Litoral y la provincia de Buenos Aires.
Las provincias comprendidas en el informe son:
-
Misiones: tormentas durante toda la jornada, con sectores bajo alerta naranja.
-
Corrientes: tormentas durante la mañana y la tarde, con alerta naranja en el extremo noreste.
-
Formosa: alerta amarilla durante la mañana y la tarde.
-
Chaco: tormentas previstas principalmente para la mañana.
-
Santa Fe: advertencias por tormentas durante las primeras horas del día.
-
Entre Ríos: condiciones inestables y alerta amarilla durante la mañana.
-
Buenos Aires: alerta amarilla en sectores de la provincia durante la tarde y la noche, sin incluir al AMBA.
Las advertencias no necesariamente abarcan la totalidad del territorio de cada provincia. Por ese motivo, el SMN recomienda consultar el mapa actualizado para conocer los departamentos y localidades alcanzados.
Alerta naranja en Misiones y Corrientes
La mayor preocupación se concentra en Misiones y el noreste correntino, donde el nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y las actividades cotidianas. En estas regiones podrían desarrollarse tormentas fuertes o severas, acompañadas por:
-
Ráfagas de viento superiores a los 90 km/h.
-
Precipitaciones acumuladas de entre 70 y 100 milímetros.
-
Granizo de diferentes tamaños.
-
Frecuente actividad eléctrica.
-
Lluvias intensas en períodos breves.
Las precipitaciones podrían superar los valores previstos en algunas localidades, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y otras complicaciones.
El organismo meteorológico recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras se desarrollen las tormentas.
Tormentas en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias al AMBA
Aunque no rige una alerta meteorológica para el AMBA, el pronóstico anticipa una jornada inestable para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad. La probabilidad de lluvias se ubicará entre el 40% y el 70% durante buena parte del día.
Hacia la noche se prevén chaparrones, con una disminución de las probabilidades de precipitación a valores de entre el 10% y el 40%. La temperatura en la Ciudad oscilará entre 20°C de mínima y 25°C de máxima.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires
El pronóstico anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.
Sábado 21 de noviembre: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 27°C. Hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados.
Domingo 22 de noviembre: las condiciones serían más estables, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura oscilaría entre los 16°C y los 27°C.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
Frente a las alertas vigentes, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
-
Evitar salir durante las tormentas, especialmente en las zonas bajo alerta naranja.
-
No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
-
Cerrar puertas y ventanas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
-
Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda, siempre que pueda hacerse de forma segura.
-
No circular por calles anegadas ni atravesar sectores inundados.
-
Buscar refugio en construcciones cerradas si la tormenta comienza mientras se está al aire libre.
-
Mantener los celulares cargados y contar con elementos básicos de emergencia.
Las autoridades también aconsejan seguir las comunicaciones de Defensa Civil y los organismos locales, especialmente ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.