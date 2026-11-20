Por todo esto, la conferencia anunciada para este mediodía de Washington en la Casa Blanca ya es motivo de análisis y especulaciones de todo tipo: la guerra con Irán y el estrecho de Ormuz; la guerra comercial con China; la disputa por el predominio de la Inteligencia Artificial; y el caso Nvidia y el espionaje chino sobre los superchips y más. ¿Será solo un resumen de la cumbre o Trump hablarará del futuro inmediato?

Una enorme cantidad preguntas por temas clave aguardan a Donald Trump

Donald Trump se prepara para ofrecer este viernes una conferencia de prensa después de su gira por Asia y de una cumbre que concentró la atención internacional en la relación entre Washington, Moscú y Beijing. El presidente estadounidense anticipó que hablará con los periodistas al regresar de su viaje, en una comparecencia que genera expectativa por las definiciones que pueda dar sobre los resultados de las reuniones, la guerra en Ucrania y las vulnerabilidades de seguridad que enfrenta su administración.

La conferencia será también una oportunidad para que Trump presente su propia evaluación de la gira, reivindique los acuerdos alcanzados y responda a las críticas sobre la política exterior estadounidense. La relación con China, la competencia tecnológica y comercial, y el equilibrio estratégico en el Indo-Pacífico aparecen entre los asuntos centrales de una agenda que excede el plano bilateral.

Una conferencia bajo presión

La expectativa estará puesta especialmente en la posibilidad de que Trump explique qué avances concretos consiguió en su encuentro con Xi Jinping y Vladimir Putin. La reunión fue inédita: por primera vez, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia participaron de una cumbre trilateral. Sin embargo, el resultado quedó lejos de los anuncios históricos que había anticipado la Casa Blanca.

Los tres mandatarios difundieron una declaración conjunta de cuatro puntos que incluyó el compromiso de reformar las Naciones Unidas, garantizar el abastecimiento de productos petroleros refinados, reducir los riesgos nucleares y cuestionar lo que consideran abusos de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. También reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. No hubo, sin embargo, compromisos concretos para reducir los arsenales atómicos.

Como es su estilo, Trump calificó el encuentro con un 12 sobre 10 y aseguró que había construido relaciones fantásticas. Pero uno de los interrogantes de la conferencia será explicar por qué una reunión presentada como histórica no produjo avances verificables en los principales conflictos internacionales.

Ucrania, el punto más delicado

La guerra entre Rusia y Ucrania será uno de los temas inevitables. Trump aseguró que mantuvo una larga conversación con Putin y que percibió señales de que ambas partes podrían estar interesadas en terminar el conflicto. También sostuvo que el presidente ruso está profundamente enojado con Volodimir Zelenski por los ataques contra el puente de Crimea. De hecho, esta madrugada, Rusia envió un fuerte ataque de represalia sobre Ucrania.

El problema es que la declaración conjunta de los tres presidentes no mencionó la guerra de Ucrania, que se acerca a su quinto año. Tampoco incluyó compromisos para presionar a Moscú o establecer un mecanismo de negociación. La cercanía exhibida entre Trump y Putin genera, además, preocupación entre los aliados europeos de Washington.

Ucrania atacó el puente ruso en Crimea y Putin respondió con ataques esta madrugada. Mientras tanto, Trump habla del posible fin de la guerra en Ucrania. (foto: Gentileza Al jazeera)

Las vulnerabilidades de seguridad y el espionaje

Otro asunto que puede aparecer en las preguntas es la seguridad de las comunicaciones estadounidenses durante la gira. La visita a China estuvo rodeada de precauciones extraordinarias por los riesgos de espionaje y ciberseguridad.

Periodistas, diplomáticos y funcionarios utilizaron teléfonos descartables, conocidos como burner phones, para evitar que sus dispositivos habituales quedaran expuestos a posibles operaciones de inteligencia. Las autoridades chinas exigieron además los números de serie de los equipos electrónicos de los periodistas que viajaron con la delegación.

La preocupación llegó a otro nivel cuando los integrantes de la prensa que regresaban en el avión presidencial debieron entregar sus teléfonos, lo que interrumpió temporalmente la comunicación con sus redacciones. No se informó de una intrusión informática confirmada, pero las medidas reflejaron el temor a la vigilancia y al acceso no autorizado a información sensible.

A ese escenario se sumó el escándalo de espionaje relacionado con Jensen Huang, ex responsable de Nvidia, que también generó inquietud sobre la penetración de los servicios de inteligencia chinos en los círculos tecnológicos estadounidenses.

La conferencia de este viernes será, en definitiva, una prueba para Trump: deberá convertir una cumbre de enorme impacto simbólico en resultados diplomáticos concretos y explicar cómo piensa equilibrar su relación con Xi y Putin sin debilitar la posición internacional de Estados Unidos.

Y un tema central sobre la "estampa del presidente": Trump llegó a la segunda presidencia y dijo que en 24 horas solucionaría la guerra en Ucrania por ser amigo de Putin. No sólo no lo logró. La guerra está por cumplir 5 años.