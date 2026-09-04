Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto

14 + 13 = 27 | 30 - 15 = 15

La expresión queda así: 4 × 27 - 6 × 15 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 27 = 108 | 6 × 15 = 90

La expresión queda así: 108 - 90 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

108 - 90 = 18 |

18 + 32 = (?)

Resultado final: 50

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: hacer operaciones de izquierda a derecha sin mirar primero los paréntesis cambia el camino de resolución. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y activar el cálculo mental de una forma entretenida. En cuentas como esta, la clave no es correr, sino elegir bien qué operación hacer primero.