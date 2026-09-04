Desafío matemático: no todos logran llegar al resultado correcto

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 13) - 6 × (30 - 15) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (14 + 13) - 6 × (30 - 15) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 13 = 27 | 30 - 15 = 15
La expresión queda así: 4 × 27 - 6 × 15 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 27 = 108 | 6 × 15 = 90
La expresión queda así: 108 - 90 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
108 - 90 = 18 |
18 + 32 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática: hacer operaciones de izquierda a derecha sin mirar primero los paréntesis cambia el camino de resolución. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y activar el cálculo mental de una forma entretenida. En cuentas como esta, la clave no es correr, sino elegir bien qué operación hacer primero.