Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 22 + 4 × 23 - 5 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 23 = 92 | 5 × 7 = 35

La expresión queda así: 22 + 92 - 35 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 92 = 114 |

114 - 35 = 79 |

79 + 15 = (?)

Resultado final: 94

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.