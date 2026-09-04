Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 9) - 5 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 9) - 5 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 22 + 4 × 23 - 5 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
4 × 23 = 92 | 5 × 7 = 35
La expresión queda así: 22 + 92 - 35 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
22 + 92 = 114 |
114 - 35 = 79 |
79 + 15 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.