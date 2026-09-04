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Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 22 + 4 × (14 + 9) - 5 × 7 + 15.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo tiene su clave en el método

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 22 + 4 × 23 - 5 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

4 × 23 = 92 | 5 × 7 = 35

La expresión queda así: 22 + 92 - 35 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

22 + 92 = 114 |

114 - 35 = 79 |

79 + 15 = (?)

Resultado final: 94

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas de cálculo y mantener activa la agilidad mental de una forma simple y entretenida.

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