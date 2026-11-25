El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 7 × 4 - (30 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 11) + 7 × 4 - (30 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 11 = 99 | 30 - 15 = 15
La expresión queda así: 99 + 7 × 4 - 15 + 12
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 4 = 28
La expresión queda así: 99 + 28 - 15 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
99 + 28 = 127 |
127 - 15 = 112 |
112 + 12 = ?
El error común en esta cuenta es tratar toda la expresión como si tuviera una sola prioridad. Sin embargo, los paréntesis y la multiplicación obligan a frenar y ordenar los pasos.
Este tipo de juego matemático es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental.