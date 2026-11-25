9 × 11 = 99 | 30 - 15 = 15

La expresión queda así: 99 + 7 × 4 - 15 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 4 = 28

La expresión queda así: 99 + 28 - 15 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

99 + 28 = 127 |

127 - 15 = 112 |

112 + 12 = ?

Resultado final: 124

El error común en esta cuenta es tratar toda la expresión como si tuviera una sola prioridad. Sin embargo, los paréntesis y la multiplicación obligan a frenar y ordenar los pasos.

Este tipo de juego matemático es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mejorar la agilidad mental.