8 + 5 = 13

La expresión queda así: 13² - 7 × 8 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 7 × 8 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

7 × 8 = 56

La expresión queda así: 169 - 56 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 56 = 113 |

113 + 18 = ?

Resultado final: 131

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental de una manera entretenida.