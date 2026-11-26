No es la primera vez que la especialista en moda apunta contra la imagen de Nora. En septiembre, ambas protagonizaron un particular intercambio en LAM, luego de que Blanco señalara que una fotografía de Colosimo parecía tener retoques digitales.

En aquella oportunidad, la mamá de Wanda negó haber modificado personalmente la imagen y aseguró que no le gusta que alteren sus facciones.

Ahora, la aparición de los videos de archivo volvió a instalar el debate sobre el antes y el después de Nora Colosimo. Las imágenes permitieron comparar dos etapas muy distintas de su vida pública y reavivaron el interés por una transformación que no pasó inadvertida.