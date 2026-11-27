16 + 9 = 25 | 28 - 13 = 15

La expresión queda así: 3 × 25 - 3 × 15 + 20

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

3 × 25 = 75 | 3 × 15 = 45

La expresión queda así: 75 - 45 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

75 - 45 = 30 |

30 + 20 = ?

Resultado final: 50

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y jugar con números de una manera ágil y entretenida.