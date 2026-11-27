El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (16 + 9) - 3 × (28 - 13) + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 3 × (16 + 9) - 3 × (28 - 13) + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
16 + 9 = 25 | 28 - 13 = 15
La expresión queda así: 3 × 25 - 3 × 15 + 20
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
3 × 25 = 75 | 3 × 15 = 45
La expresión queda así: 75 - 45 + 20
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
75 - 45 = 30 |
30 + 20 = ?
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de reto sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y jugar con números de una manera ágil y entretenida.