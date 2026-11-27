8 + 9 = 17

La expresión queda así: 18 + 3 × 17 - 7 × 3 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

3 × 17 = 51 | 7 × 3 = 21

La expresión queda así: 18 + 51 - 21 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 51 = 69 |

69 - 21 = 48 |

48 + 20 = ?

Resultado final: 68

El error común aparece cuando se resuelve de corrido, sin respetar la prioridad matemática: la trampa está en actuar rápido y no en pensar el orden. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve, ideal para compartir y comparar estrategias.