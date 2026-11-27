El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (8 + 9) - 7 × 3 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 3 × (8 + 9) - 7 × 3 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 18 + 3 × 17 - 7 × 3 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
3 × 17 = 51 | 7 × 3 = 21
La expresión queda así: 18 + 51 - 21 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 51 = 69 |
69 - 21 = 48 |
48 + 20 = ?
El error común aparece cuando se resuelve de corrido, sin respetar la prioridad matemática: la trampa está en actuar rápido y no en pensar el orden. Este tipo de juego ayuda a entrenar la concentración, refrescar reglas básicas y disfrutar de una pausa mental breve, ideal para compartir y comparar estrategias.