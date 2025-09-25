En vivo Radio La Red
Trends
Desafío matemático
Hacks
Ejercicio

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)

El reto parece fácil, pero más de uno comete errores. ¿Podés calcularlo correctamente en menos de 15 segundos?

Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)



Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21).

Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!

desafio matematico

Paso 1: Paréntesis

Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis:

21 + 21 = 42

La expresión queda:

21 × 21 + 21 × 2 - 42

Paso 2: Multiplicaciones

Se realizan las multiplicaciones:

21 × 21 = 441

21 × 2 = 42

La expresión queda:

441 + 42 - 42

Paso 3: Sumas y restas

Ahora se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:

441 + 42 = 483

483 - 42 =

desafio-matematico

Resultado final: 441

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.

