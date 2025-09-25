Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica de manera correcta la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21).
El reto parece fácil, pero más de uno comete errores. ¿Podés calcularlo correctamente en menos de 15 segundos?
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 21 × 21 + 21 × 2 - (21 + 21)
Para llegar al resultado correcto es necesario aplicar la regla conocida como PEMDAS, que indica el orden de las operaciones: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. El resultado aparecerá al final de la nota. ¡El desafío comienza ahora!
Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis:
21 + 21 = 42
La expresión queda:
21 × 21 + 21 × 2 - 42
Se realizan las multiplicaciones:
21 × 21 = 441
21 × 2 = 42
La expresión queda:
441 + 42 - 42
Ahora se resuelven las operaciones de izquierda a derecha:
441 + 42 = 483
483 - 42 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.